Una serata storta in tutti i sensi per i tifosi giuglianesi. Mentre la squadra gialloblu incassava la sconfitta a sorpresa nei minuti finali col Team Altamura, all’esterno sono entrati in azione ladri e vandali. In tanti, una volta usciti dallo stadio Alberto De Cristofaro, si sono ritrovati infatti col finestrino dell’auto rotto. Più di dieci veicoli sono stati danneggiati anche ieri sera nell’impianto di Campopannone, come testimoniano le tanta foto diffuse attraverso i social dei gruppi cittadini.

Giugliano, ladri scatenati durante durante il match con l’Altamura: più di dieci auto sfondate

Tutta la zona dello stadio anche ieri sera era ovviamente sorvegliata da numerose unità delle forze dell’ordine per la gara di Serie C. I malviventi sono riusciti comunque a passarla liscia. Oltre una decina le auto svaligiate. I ladri hanno arraffato vari oggetti di valore lasciati nelle auto, da pochi spiccioli agli zaini. C’è chi aveva lasciato gli occhiali da sole, altri (pensando di essere in un posto tranquillo) anche il pc usato per lavorare.

Una serata di sport macchiata quindi ancora una volta dai raid che attanaglia la città. Già in diverse occasioni i tifosi avevano chiesto maggiore sicurezza all’esterno dello stadio De Cristofaro. Un’area che si conferma però ampia e difficile da vigilare nonostante il grande impegno delle forze dell’ordine.