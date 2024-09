Assurdo ko del Giugliano che sopra 2-1 nel recupero si fa recuperare 2 gol e cade al De Cristofaro e spreca la terza vittoria consecutiva, apre De Paoli che poi lascia i gialloblù in 10, pareggia Leonetti, Balde riporta avanti i tigrotti prima della doccia fredda con le due reti nel finali di Leonetti e D’amico. Giugliano che rimane a quota 11 punti, terzo risultato utile per i pugliesi

Giugliano-Altamura 2-3

Il Giugliano in cerca della terza vittoria consecutiva dopo quelle con Foggia e Catania riceve l’Altamura per continuare a volare nelle zone alte della classifica. Bertotto conferma Barosi dai pali, Minelli e Caldore la rocciosa coppia centrale, Valdesi a destra e sulla sinistra confermato LaVardera. Celenghin al posto di Maselli come volante, al suo fianco il match winner dello Zaccheria De Rosa e Romano che ritrova una maglia da titolare, stravolge l’attacco Bertotto schierando l’insoluto tridente Ciuferri-De Paoli-Baldè

Primo tempo

L’Altamura parte forte, costruendo gioco dal basso e arrivando subito pericolosamente al 5′ con un cross di Poggesi, deviato in calcio d’angolo dalla difesa del Giugliano. La risposta dei padroni di casa non tarda ad arrivare, con i campani che al 14′ provano a sfondare con alcuni cross dalle corsie, prontamente neutralizzati dalla retroguardia pugliese. Al 18′ arriva il gol che sblocca la gara: De Paoli capitalizza un preciso cross rasoterra di Romano, beffando Pane e portando il Giugliano in vantaggio. Tuttavia, l’Altamura non si scompone e, dopo un tiro di Dipinto fuori misura al 36′, trova il pareggio al 41‘. È proprio Dipinto a creare l’azione con un destro potente, respinto malamente da Barosi, consentendo a Leonetti di insaccare di testa a porta vuota. Il primo tempo si chiude sull’1-1, con tutto ancora da decidere nella ripresa.

Secondo tempo

Bertotto attua la staffetta di centrocampo inserendo la gamba e i muscoli di Giorgione per Romano ancora non al top della forma. Ripresa che si apre nel peggiori dei modi per il Giugliano che resta in dieci per l’espulsione di De Paoli che già ammonito smanaccia Di pinto e si fa espellere lasciando I gialloblu in inferiorità numerica. I tigrotti non si fanno per niente intimorire dall’inferiorità numerica e addirittura dopo un minuto passano in vantaggio con il gran gol di Balde al 50′, che fulmina Pane con un destro secco e riporta il Giugliano in vantaggio. L’Altamura spreca subito l’occasione del pareggio con Rolando che a porta completamente sguarnita mette fuori. Campanello d’allarme per il Giugliano. Al 63′ Bertotto pesca pesca anche la carta Njambe per Balde. Dentro anche Acella e Solcia per De Rosa e Valdesi, Bertotto decide così di inserire un difensore in più per poter difendere il vantaggio. Al 80 ‘ Barosi regala un altra apprensione tenendo solo in due tempi la conclusione di Peschetola. Pericoloso ancora il Giugliano nel fisnle con una gloriosa cavalcata in campo aperto di La Vardera vera rivelazione di queste settimane nelle file gialloblù. Altro cambio difensivo per Bertoto che inserisce Peluso per uno sfinito Ciuferri. Al 88’ altro brivido per il Giugliano con la gran botta di Di Pinto che spaventa il De Cristofaro. Spavento che è solo il preludio della beffa che arriva in pieno recupero ancora con Leonetti che approfitta di un altra uscita non impeccabile di Baldosi e ammutolisce il De Cristofaro con un colpo di testa. L’inferiorità numerica si fa sentire e il Giugliano crolla nei secondi finali e la Grande beffa si materializza al 93′ ancora con D’amico che scodella unaltro dei suoi cross che però però trova nessuna deviazione e finisce in rete per lo sgomento dei tifosi gialloblù. Assurdo finale di gara al De Cristofaro con il Giugliano che potrebbe anche pareggiarla ma il mancino di Acella è debole.

Dopo 6 di recupero l’arbitro fischia la fine che regala un clamoroso ko al Giugliano di Bertotto che vede sfumare il terzo successo consecutivo e vede il Giugliano fermo a quota 11 punti.

Tabellino

GIUGLIANO: Barosi D. (Portiere), Valdesi A. (dal 24′ st Solcia D.), Minelli A., Caldore M., La Vardera S., De Rosa R. (dal 24′ st Acella C.), Celeghin E., Romano A. (dal 1′ st Giorgione C.), Ciuferri F. (dal 41′ st Peluso L.), De Paoli A., Balde I. (dal 18′ st Njambe M.). A disposizione: Acella C., De Francesco F., Giorgione C., Masala M., Maselli S., Njambe M., Nuredini A., Oyewale S., Padula C., Russo D. (Portiere), Scaravilli A., Solcia D.

ALTAMURA: Pane P. (Portiere), Silletti E., De Santis E. (dal 29′ st D’Amico F.), Gigliotti G., Mane M., Andreoli L. (dal 9′ st Bumbu J.), Dipinto N., Rolando M. (dal 29′ st Minesso M.), Poggesi A. (dal 14′ st Peschetola L.), Molinaro S. (dal 14′ st Palermo R.), Leonetti V.. A disposizione: Acampa D., Bumbu J., D’Amico F., Franco D., Grande M., Peschetola L., Sabbatani A., Sadiki K., Viola A. (Portiere)

Reti: al 18′ pt De Paoli A. (Giugliano) , al 6′ st Balde I. (Giugliano) al 41′ pt Leonetti V. (Altamura) , al 45’+1 st Leonetti V. (Altamura) , al 45’+3 st D’Amico F. (Altamura) .

Ammonizioni: al 21′ pt De Rosa R. (Giugliano), al 37′ pt De Paoli A. (Giugliano), al 40′ pt Romano A. (Giugliano) al 29′ st D’Amico F. (Altamura), al 33′ st Mane M. (Altamura).

Espulsioni: al 2′ st De Paoli A. (Giugliano).