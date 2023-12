Un successo imprenditoriale per la Union Security. La società di vigilanza privata con sede a Giugliano entra ufficialmente a far parte dell’Unione Industriale Napoli.

Giugliano, la Unione Security entra nell’Unione Industriali Napoli

Un “salto” importante per una realtà nata in provincia. A darne notizia è la stessa azienda attraverso un post apparso sui social. “Un traguardo prestigioso quello raggiunto dall’azienda presieduta dal dottor Valerio Iovinella dopo anni di sviluppo e riconoscimenti sul territorio campano e nazionale”.

In questi anni la Union Security ha conquistato tanti clienti, grazie alla sua professionalità e agli standard di sicurezza e controllo offerti ai tanti commercianti e imprenditori della regione. Oggi la società di vigilanza, del resto, vanta una quota di mercato anche nei servizi di vigilanza non armata, nella Cyber Security con tecnologia avanzata, in tutte le Regioni Italiane.