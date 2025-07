Serata di paura ieri, venerdì 4 luglio, a Giugliano intorno alle 20 in piazza Matteotti, dove un uomo di 50 anni, pregiudicato, è entrato armato in un bar chiedendo insistentemente di una persona che, a suo dire, lo avrebbe preso in giro. “Lo voglio sparare”, avrebbe detto ad alta voce, scatenando l’allarme tra i presenti.

Giugliano, “Mi prendeva in giro”: uomo armato entra nel bar a piazza Matteotti

Fortunatamente, l’uomo ricercato non si trovava nel locale. Il barista, con prontezza, ha allertato la Polizia. Gli agenti del commissariato Giugliano-Villaricca sono intervenuti tempestivamente, individuando il 50enne poco distante. Alla vista delle forze dell’ordine, ha tentato la fuga e, durante l’inseguimento, ha puntato l’arma contro i poliziotti.

Nonostante il momento di tensione, gli agenti sono riusciti a disarmarlo e bloccarlo senza che nessuno rimanesse ferito. L’arma in suo possesso, una pistola, non era legalmente detenuta: presentava la matricola abrasa.

Un episodio che, per dinamiche e pericolo, ricorda quanto accaduto sempre a Giugliano, in via Oasi, dove recentemente un altro individuo armato fu fermato in circostanze simili.