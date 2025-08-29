Va in pensione la professoressa Eleonora Vastarella, storica dirigente dell’istituto Minzoni di Giugliano. Ad annunciarlo, in un comunicato, il consigliere metropolitano Domenico Marrazzo: “I miei migliori auguri per il pensionamento ad Eleonora, che dal 1 settembre andrà in pensione, ed un in bocca al lupo ad Amalia Sciorio che subentra. Eleonora è stata una dirigente sempre attenta alle esigenze degli studenti e che ha saputo guidare la scuola nei processi di cambiamento. Il Minzoni, grazie a lei ed a tutto il corpo docenti, è diventata un’eccellenza per tutta l’Area Metropolitana di Napoli. Un’eccellenza che ha formato ed inserito tanti giovani nel mondo del lavoro”.

Giugliano, la prof Vastarella del Minzoni va in pensione: “Eccellenza che ha formato tanti giovani”

“Lavorare con i ragazzi sia dell’indirizzo tecnico che professionale è stata un’esperienza bella, significativa ed entusiasmante – ha dichiarato Eleonora Vastarella -. Tanti sono i ragazzi che appena lasciano istituto trovano lavoro, lo scorso anno un ex alunno del Minzoni, a soli 19 anni, è stato definito il più giovane docente d’Italia, ed ha ringraziato i suoi professori per la formazione ricevuta. La nostra scuola dà un’esperienza molto formativa che permette di entrare sin da subito nel mondo del lavoro grazie anche all’interscambio con altre scuole d’Europa”.

Infine ha aggiunto: “Ho sempre avuto un ottimo rapporto con gli alunni, ritengo che l’aspetto relazionale sia fondamentale e rappresenti il presupposto per mirare al successo formativo dei ragazzi. In 43 anni all’interno mondo scolastico, con 18 di dirigenza scolastica, la scuola si è evoluta in maniera positiva, con gli alunni che da soggetti passivi oggi sono dei veri protagonisti. La relazione con gli alunni è l’arma fondamentale per puntare al successo formativo di tutti”.

