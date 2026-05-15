Ex tenta di entrare in casa per picchiarla, la storia di Paola

E’ salito su per queste scale, ha aspettato che qualcuno uscisse dall’abitazione per intrufolarsi a casa della ex moglie. Le urla di paura e il terrore negli occhi di Paola che prova a scongiurare l’ennesima violenza.

Lei è Paola e il video del tentativo di aggressione da parte dell’ex a Giugliano ha fatto il giro dei social scatenando indignazione, ma le violenze partono da molto lontano.

La donna ricorda ancora la prima volta che l’allora marito, le ha messo una mano addosso.

Poi al culmine dell’ultima aggressione Paola decide di denunciare.

