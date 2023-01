GIUGLIANO. Si torna a parlare di Puc a Giugliano e i consiglieri di minoranza hanno protocollato una richiesta di convocazione di consiglio comunale per stabilire le linee di indirizzo per la formazione del Puc. A firmare la richiesta tutti gli esponenti di opposizione, di centrosinistra e centrodestra.

Richiesto consiglio comunale sul Puc a Giugliano

“Protocollata questa mattina dai consiglieri comunali di minoranza Francesco IOVINELLA, Paolo LICCARDO, Luigi SEQUINO, Luigi PORCELLI, Paolo CONTE, Laura POZIELLO, Antonio POZIELLO, Giovanni PIROZZI, Pasquale ASCIONE, Luigi GUARINO, Mario MAISTO, richiesta di convocazione di consiglio comunale per aprire una pubblica discussione sulle linee di indirizzo che dovrebbero determinare la formazione del nuovo Piano urbanistico comunale” si legge in un comunicato.

“Dopo la non adozione da parte della ex giunta Pirozzi e la proroga concessa ai comuni dalla Regione Campania è ferma intenzione da parte dei sottoscrittori della richiesta promuovere un pubblico dibattito che veda coinvolta l’intera assise comunale innanzitutto e la Città coi suoi portatori d’interessi. La trasparenza e la partecipazione passano necessariamente, rispetto ad una nuova idea di Città, per la sede istituzionale che più di tutte la rappresenta”.