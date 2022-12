Giornata di fibrillazioni politiche quella di oggi per l’amministrazione Pirozzi. E’ saltata l’adozione del Puc e il sindaco ha annunciato l’azzeramento di giunta. Il piano urbanistico comunale non ha trovato l’unanimità degli assessori e dei partiti che compongono la maggioranza così il primo cittadino ha optato per un rinvio, visto anche l’arrivo della proroga da parte della Regione.

Politicamente si apre adesso uno squarcio nella maggioranza e il sindaco dovrà trovare una quadra sia per il Puc sia per comporre la nuova giunta. A Pirozzi e all’assessore all’urbanistica Di Fiore sono stati tacciati di non aver condiviso il provvedimento con la città e i partiti. Accusa che il sindaco rispedisce al mittente.

I dissidi principali sono nati nel Pd e nei Riformisti.

Ora il primo cittadino dovrà lavorare alla nuova giunta.