Giugliano. Presentato piano spiaggia: “Abbattimento muri che ostacolano vista mare, 40% spiagge libere”

Presentato alla città presso la sede del Comune di Giugliano il Pad, il piano delle aree demaniali. La giunta ha adottato il piano che disciplina le aree che ricadono nel demanio marittimo ma ora si apre la fase delle osservazioni, modifiche che possono chiedere cittadini, operatori, associazioni. Al termine di questa il piano arriverà in consiglio.
il piano consente di mettere ordine, stabilire le porzioni di spiagge libere e spiagge in concessione nonchè disciplinare anche dal punto di vista urbanistico gli stabilimenti balneari, e potrà intervenire anche sulle costruzioni che oggi impediscono la vista del mare dalla strada.