Dopo la maxi rissa di domenica sera in Piazza Gramsci, grazie anche alla diffusione dei filmati da parte della nostra emittente, a Giugliano arriva la zona rossa. La decisione è arrivata a seguito del Comitato per l’ordine e la sicurezza che si è tenuto ieri in Prefettura e voluto dal prefetto Michele Di Bari.

Giugliano, istituita la zona rossa. Il prefetto: “Poste le basi per una città più sicura”

Il centro città e le zone limitrofe saranno dunque attenzionate dalle forze dell’ordine. Ma non solo, la zona rossa consente di vietare la presenza di soggetti pericolosi con precedenti penali e poterne quindi disporre l’allontanamento.

Il Prefetto ha evidenziato come la situazione fosse già monitorata da tempo con servizi mirati in aree sensibili, ma l’episodio di domenica sera di piazza Gramsci ha evidenziato la necessità di rafforzare ulteriormente la presenza dello Stato.