Marano, dopo l’agguato incontro con prefetto e procuratore: “Basta esposti anonimi, ci sia sinergia”

Dopo l’agguato avvenuto lo scorso 7 marzo a Marano quando un uomo è stato ucciso in strada in pieno giorno, arriva la risposta dello Stato. Il Prefetto di Napoli ha tenuto un comitato al convento santa Maria degli angeli alla presenza del procuratore di Napoli Nord Domenico Airoma, i vertici delle forze dell’ordine. Di Bari ha però voluto anche la presenza di associazioni, parroci, comitati, dirigenti scolastici a cui è stata data la parola. Il coro unanime è quello di una maggiore presenza dello stato in città, non solo a seguito dell’agguato ma per le ataviche criticità che vive Marano. Il prefetto ha assicurato azioni incisive ma ha chiesto collaborazione.

Il procuratore Airoma, citando la parabola del buon samaritano, ha detto che questo è il tempo della cura e del coraggio. Poi ha fatto appello a non inviare più esposti anonimi ma a metterci la faccia.