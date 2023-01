Rubinetti a secco per 24 ore a Giugliano. L’acqua mancherà in gran parte della città a causa di lavori di manutenzione, ad opera della REGIONE CAMPANIA – Settore Ciclo Integrato delle Acque.

Il blocco di fornitura idrica interesserà parte del centro, la zona di Casacelle e fascia costiera a partire da mercoledì 01.02.2023, e fino alle ore 08:00 di giovedì 02.02.2023, ed in ogni caso fino alla ultimazione dei lavori.

Giugliano, lavori sulla rete idrica: le zone in cui mancherà l’acqua

L’erogazione idrica sarà sospesa nel comune di Giugliano in Campania nelle seguenti utenze poste a ridosso delle seguenti strade nonché in zone adiacenti alle stesse:

• Via degli Innamorati, via Campopannone, via Pigna, via Prolungamento Pigna, via Nuova Arco Sant’Antonio, via Casacelle, via Selva Piccola, via Epitaffio e prolungamento, viale dell’Acquario, Viale del Sagittario, viale del Toro, Viale del Capricorno, viale dell’Ariete, viale degi Gemelli, viale del Leone, via per Barracano, Corso Campano (tratto dalla villa comunale fino all’innesto con via San Francesco a Patria);

• via San Francesco a Patria, via Santa Maria Cubito (compreso parco Commerciale e MOG), località Vignitella, località Ponte Riccio (zona ASI e zona Ferrovia inclusa), via Carrafiello, via Madonna del Pantano Nord (SP 34);

• Via Lago Patria e traverse, via Madonna del Pantano (tratto Base Nato fino all’altezza del Parco Troncone escluso);

I cittadini e le attività commerciali ricadenti in dette strade/zone, sono pertanto invitati a premunirsi di scorte e/o rifornimenti di emergenza.