Controlli a tappeto questa mattina a Marano per contrastare gli abusi sulla rete idrica. Una task force composta da tecnici comunali, agenti della Polizia Municipale e una pattuglia dei Carabinieri ha effettuato sopralluoghi in diverse zone critiche del territorio, particolarmente colpite da carenze d’acqua.

Marano, controlli anti-abusi sulla rete idrica: scoperte manomissioni e irrigazioni illegali

In via Cupa Castello Scilla è stato scoperto un motore di aspirazione direttamente installato sulla condotta principale, mentre in quattro utenze sono stati rilevati rubinetti collocati prima del contatore, una pratica illegale che consente l’uso dell’acqua senza registrazione dei consumi.

Situazione simile anche in via Santa Maria a Pigno, dove oltre a un altro rubinetto abusivo, sono stati trovati campi coltivati irrigati con acqua potabile, in aperta violazione delle norme. In via Pigno, invece, un ulteriore rubinetto anomalo è stato individuato all’interno di un vano chiuso con lucchetto: sono in corso ulteriori verifiche. Nel corso dell’operazione sono stati controllati anche i contatori di 19 utenze, i cui dati saranno ora esaminati dagli uffici competenti. Le anomalie riscontrate saranno segnalate all’autorità giudiziaria. I controlli a sorpresa proseguiranno nelle prossime settimane.