GIUGLIANO. Fiamme in un negozio in pieno centro a Giugliano. Colpita nella notte da un incendio l’attività “Piccoli passi” di via Aniello Palumbo.

Incendio negozio di scarpe a Giugliano

L’incendio ha avvolto l’esterno del negozio di scarpe per bambini. La saracinesca e le mura riportano i segni del rogo. Le fiamme non avrebbero coinvolto l’interno dell’attività commerciale. Tanto spavento per i residenti dato che il negozio è sotto un edificio con diversi appartamenti.

Le indagini sono affidate agli agenti del commissariato di polizia di Giugliano guidati dal primo dirigente Carosella. Non si conosce l’origine dell’incendio. Gli investigatori stanno verificando se sia di origine dolosa e dunque ci sia altro dietro questo gesto.

Nel 2022 sempre questa stessa attività fu colpita da spari alla saracinesca.