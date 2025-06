Un colpo studiato nei minimi dettagli, messo a segno con la tecnica della “banda del buco”. Ignoti si sono introdotti nel negozio di abbigliamento e accessori di lusso “Aristocratica”, in corso Campano a Giugliano, passando dal sottosuolo.

Giugliano. Banda del buco in azione: colpo nel negozio “Aristocratica”

I malviventi, dopo aver praticato un foro nel pavimento, sono entrati nell’esercizio commerciale e hanno fatto razzia di zaini, profumi, borse e cinture. A far scattare l’allarme, oltre ai dispositivi di sicurezza di cui il negozio è dotato, anche una residente del primo piano, insospettita da rumori provenienti dal negozio ha immediatamente avvertito il proprietario, che ha poi denunciato l’accaduto. Il bottino totale, secondo una prima stima, sarebbe di diverse decine di migliaia di euro.

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, guidata dal dirigente Aurilia, mentre le indagini sono ora al vaglio degli investigatori che stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Amareggiato il titolare del negozio, Stefano Taglialatela, già vittima di un furto due anni fa, che ha annunciato l’intenzione di chiudere l’attività: “Così non si può andare avanti”. Al momento la strada che va da via Marconi a Piazza Annunziata è stata interdetta al traffico per il ripristino della fognatura.