Momenti di apprensione a Giugliano, in corso Campano, dove nel primo pomeriggio di oggi, sabato 25 ottobre, è stato segnalato un incendio in un’abitazione situata di fronte alla Nuova Ortofrutta.

Giugliano, incendio in corso Campano: casa in fiamme

Sul posto sono presenti alcuni cittadini e passanti allarmati, mentre del fumo continuare ad uscire da una porta che affaccia sul corso. I residenti hanno allertato vigili del fuoco e carabinieri che stanno raggiungendo la zona. Ignote, al momento, le cause dell’incendio.