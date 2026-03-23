Giugliano, dehors abusivi nei bar: sequestri della Polizia Municipale tra Corso Campano e via Ripuaria

Prosegue l’azione di contrasto all’abusivismo edilizio nel settore della ristorazione. La Polizia Municipale di Giugliano ha effettuato due sequestri di dehors abusivi, realizzati senza permesso a costruire e destinati alla somministrazione di alimenti e bevande.

Sequestro in Corso Campano

Il primo intervento è avvenuto in Corso Campano, dove gli agenti hanno sequestrato un dehors di circa 20 metri quadrati (60 metri cubi). La struttura, realizzata in alluminio con vetrate e impianto elettrico, risultava stabilmente fissata al suolo e attrezzata con tavoli e poltroncine per i clienti. Secondo quanto accertato, il dehors era totalmente difforme rispetto a quello autorizzato dal Comune. Per questo motivo, una donna di circa 50 anni è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per abuso edilizio. È attesa anche un’ordinanza comunale per la rimozione della struttura.

Secondo intervento in via Ripuaria

Un secondo sequestro è stato eseguito in via Ripuaria, dove è stato individuato un dehors ancora più grande, pari a circa 30 metri quadrati (90 metri cubi). La struttura, realizzata in ferro e vetro, era dotata di controsoffittatura, impianto elettrico e sistema di videosorveglianza interno.

Anche in questo caso il manufatto risultava abusivo e stabilmente ancorato al suolo. Un uomo di 49 anni è stato denunciato per abuso edilizio. Anche per questa struttura è prevista un’ordinanza di demolizione.