Un incendio ha colpito la scuola media Gramsci-Impastato, situata a Giugliano in via Bartolo Longo, causando danni all’interno del plesso scolastico.

Giugliano, incendio alla scuola media: sul posto carabinieri e vigili del fuoco

Ad anticipare la notizia è il quotidiano online, Internapoli.it. L’incendio, che sembra essere di natura dolosa, è stato appiccato a un bidone della spazzatura e ha richiesto l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco per domare le fiamme.

Le autorità sono intervenute rapidamente sul posto, e i militari dell’Arma della locale compagnia sono riusciti a individuare alcuni ragazzini che sarebbero gli autori del rogo. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dei fatti e per comprendere le motivazioni dietro a questo gesto.

Fortunatamente, l’incendio non ha causato feriti, ma ha arrecato danni significativi alla struttura scolastica. La direzione scolastica ha già avviato le procedure per valutare i danni e garantire la sicurezza degli studenti al rientro dalle attività didattiche.