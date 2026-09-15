Dalla provincia di Napoli a Genova per truffa del finto maresciallo: arrestato 20enne

Un giovane di circa 20 anni, originario della provincia di Napoli, è stato arrestato a Genova con l’accusa di rapina impropria. L’episodio è avvenuto nel quartiere di Marassi. Una ventenne era stata contattata telefonicamente da un falso carabiniere, che le aveva raccontato che l’auto della madre sarebbe stata utilizzata per una rapina. Con la scusa di alcuni controlli, le era stato chiesto di consegnare i gioielli di casa a un presunto maresciallo.

Dopo aver affidato i preziosi al giovane arrivato alla sua porta, la ragazza si è insospettita e ha deciso di inseguirlo, aiutata da un corriere presente nel palazzo. Durante la fuga il ventenne avrebbe anche colpito il lavoratore. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti e della squadra mobile, che hanno bloccato e arrestato il giovane. Il processo per direttissima è previsto per il 16 settembre.