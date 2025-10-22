Tutti riuniti in via san Rocco a Giugliano per festeggiare i 100 anni di nonna Raffaela. Presenti al grande evento le figlie, i nipoti, e i pronipoti, alcuni provenienti per l’occasione dalla Germania e dalla regione Lazio.

Giugliano, in via San Rocco i 100 anni di nonna Raffaela

Al quinto piano dell’abitazione del centro storico sono passati per un saluto anche il parroco di San Giovanni, don Luigi Maisto e il primo cittadino Diego D’Alterio. Una vita dedicata alla famiglia con un passaggio significativo tra gli anni 50 e 60 in Sud America, nella lontana Argentina, dove sono nate le tre figlie.

“Pensare sempre in positivo e pensare sempre ai figli, ai nipoti e ai pronipoti, soprattutto ai bambini – ha risposto così nonna Raffaela alla nostra domanda “qual’è il segreto per arrivare a 100 anni?”