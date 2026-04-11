Giugliano, oggi “Miseria e nobiltà” in via Marconi compie trent’anni di attività

Giugliano. Era l’11 aprile 1996 quando, in via Marconi, si sollevavano per la prima volta le saracinesche di quello che sarebbe diventato, nel giro di poco tempo, molto più di un semplice negozio. “Miseria e Nobiltà” apriva i battenti con una scommessa: coniugare la qualità, il gusto per il bello e la convenienza in un unico spazio dedicato alla casa e alla persona. Oggi, trent’anni dopo, quella scommessa non è solo vinta, ma è diventata una realtà solida che continua a navigare a gonfie vele.

In tre decenni, il panorama commerciale è cambiato radicalmente, tra l’avvento dell’e-commerce e la grande distribuzione. Eppure, “Miseria e nobiltà” ha saputo mantenere intatto il suo fascino e la sua rilevanza. Situato nella storica via Marconi a Giugliano, il negozio è diventato un vero e proprio punto di riferimento non solo per i cittadini locali, ma per l’intero hinterland napoletano.

Chi varca la soglia di questo store sa di trovare un assortimento unico che spazia tra diverse categorie merceologiche. Bigiotteria e accessori collezioni sempre aggiornate che seguono i trend del momento senza rinunciare all’eleganza. Articoli da regalo: la soluzione perfetta per ogni ricorrenza, dal piccolo pensiero alla grande occasione. Articoli per la casa: tutto ciò che serve per rendere accogliente e funzionale ogni ambiente, tra tradizione e design moderno.

Cosa rende “Miseria e nobiltà” così speciale dopo trent’anni di attività? La risposta risiede nel nome stesso, che richiama la celebre opera di Scarpetta, ma che nella pratica si traduce in un’offerta democratica: prodotti accessibili a tutti (la “miseria” intesa come spesa oculata) con un tocco di classe e raffinatezza costante (la “nobiltà” del gusto).

La gestione ha saputo ascoltare le esigenze dei clienti, evolvendosi insieme a loro. La fiducia si è costruita giorno dopo giorno, scontrino dopo scontrino, grazie a una selezione accurata dei fornitori e a un rapporto umano che solo il commercio di prossimità sa offrire.

“Celebrare trent’anni significa guardare indietro con orgoglio a tutte le famiglie che ci hanno dato fiducia in questi anni e significa anche guardare avanti con l’energia di chi ha ancora tanto da offrire.”

La forza di Miseria e Nobiltà è stata la capacità di varcare i confini cittadini. Grazie al grande impegno della famiglia Sabatino, alla vastità del catalogo e alla competitività dei prezzi, il negozio è meta quotidiana di clienti provenienti da tutta la provincia di Napoli. Mentre festeggia questo traguardo storico, l’attività non mostra segni di stanchezza. Con lo sguardo rivolto ai prossimi anni, Miseria e Nobiltà continua a rinnovarsi, mantenendo però quel calore e quella professionalità che l’hanno resa un’istituzione dal 1996 a oggi.