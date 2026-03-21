Giugliano in lutto per la morte di Mimì ‘e Mezzone: domani i funerali

Giugliano in lutto per la scomparsa di Domenico Pennacchio. Si è spento all’età di 80 anni, lasciando nel dolore la sua famiglia e quanti lo hanno conosciuto e stimato.

Conosciuto da tutti come “Mimì ‘e Mezzone”, Domenico era una figura ben voluta nella comunità locale per la partecipazione agli eventi religiosi e folkloristici della città, tra cui la celebre Tammurriata il cui presidente, Vincenzo Pennacchio, è il nipote. A darne il triste annuncio sono la moglie, il figlio, le figlie, la nuora, i generi, i fratelli, le sorelle, i cognati, le cognate, i nipoti e i parenti tutti.

I funerali saranno celebrati domenica 22 marzo 2026 alle ore 16:30 presso la Parrocchia San Massimiliano Kolbe, sempre a Giugliano. Al termine della cerimonia religiosa, la salma proseguirà verso Castel Volturno. La comunità si stringe attorno alla famiglia Pennacchio in questo momento di grande dolore.