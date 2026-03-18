Asse Mediano, strada e rampe chiuse per lavori fino al 25 aprile: il calendario

Disagi alla circolazione in arrivo nell’area a nord di Napoli per interventi sulla rete stradale. Il Comune di Melito ha comunicato che, su disposizione della Città Metropolitana di Napoli, sarà attuata la chiusura temporanea della carreggiata della S.P. 500 (Asse perimetrale) dal 16 marzo al 25 aprile 2026.

Lavori per la sicurezza delle infrastrutture

Gli interventi riguardano indagini strutturali sulle infrastrutture stradali, necessarie per verificare le condizioni della rete viaria e garantire maggiore sicurezza e funzionalità per automobilisti e cittadini.

Le chiusure previste: il calendario

Durante il periodo dei lavori, saranno interessate alcune rampe di svincolo con limitazioni alla circolazione secondo questo calendario:

20 marzo 2026 : chiusura rampa S.P. 500 → S.P. 1 (direzione Melito–Mugnano)

23 marzo 2026 : chiusura rampa S.P. 1 → S.P. 500 (direzione Asse Mediano–Lago Patria)

24 marzo 2026 : chiusura rampe S.P. 500 ↔ S.P. 1 (uscita Mugnano e direzione Napoli–Capodichino)

25 marzo 2026: chiusura rampa direzione Melito (ingresso/uscita)

Invito alla prudenza

Il Comune invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea, rispettare le disposizioni e utilizzare percorsi alternativi, per ridurre i disagi e garantire la sicurezza sia degli automobilisti che degli operatori impegnati nei lavori. Un intervento necessario che comporterà inevitabili rallentamenti, ma finalizzato a migliorare la qualità e la sicurezza della viabilità sul territorio.