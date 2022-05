GIUGLIANO. Un tripudio in piazza Matteotti questa sera per festeggiare il passaggio del Giugliano calcio in Lega Pro. L’arrivo della squadra dopo la vittoria a Monterotondo è stato accolto da centinaia di persone tra ultras, famiglie, giovani, bambini.

Giugliano in serie C

Il ritorno dei beniamini giallo blu è stato atteso per qualche ora poi quando il pullman è giunto in via Cumana è scoppiata la festa. Cori, applausi, fumogeni e bandiere hanno accolto i calciatori, il presidente e tutta la dirigenza.

Tutti sono scesi dal bus e hanno sfilato in strada tra gli abbracci e l’entusiasmo di tutti i tifosi.

Il Giugliano ha battuto il Monterotondo Scalo 3-0. Una vittoria che ha consentito di chiudere il campionato con due giornate d’anticipo.