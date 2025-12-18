Una serata molto partecipata ha fatto da cornice alla presentazione del calendario 2026 “Tutta l’Italia”, il progetto fotografico solidale promosso da Teleclubitalia in collaborazione con la Caritas, svoltasi presso lo Chalet del Centro in piazza Gramsci, nel cuore di Giugliano. All’incontro hanno preso parte numerose associazioni del territorio e tanti cittadini, a conferma di un forte interesse collettivo verso un’iniziativa capace di unire cultura, impegno sociale e attenzione alle fragilità.

Giugliano, immagini d’Italia e solidarietà: grande partecipazione per la presentazione del calendario 2026 di Teleclubitalia e Caritas

Nel corso dell’evento sono intervenuti Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei Giornalisti, Luciano Borrelli, consigliere metropolitano, Caterina Pennacchio, assessore del Comune di Giugliano, e Antonio Angelino, sindaco di Caivano. Gli interventi hanno evidenziato il valore di un progetto che utilizza il linguaggio delle immagini per raccontare il Paese e, allo stesso tempo, sostenere concretamente chi vive situazioni di difficoltà, rafforzando il legame tra informazione, territorio e solidarietà.

Il calendario “Tutta l’Italia” propone una selezione di fotografie che attraversano idealmente l’intera penisola, restituendo uno sguardo autentico sulla straordinaria varietà paesaggistica, culturale e umana del Paese. Dalle grandi città ai piccoli borghi, dalle coste alle aree interne, le immagini accompagnano l’osservatore in un viaggio visivo fatto di bellezza, contrasti e identità profonde. A firmare gli scatti sono Andrea Matacena, Nino Bartuccio e Jacopo Cassani, fotografi che con sensibilità e stili differenti hanno saputo raccontare un’Italia vera e riconoscibile.

Proventi destinati alla Caritas della Parrocchia di San Pio X

Forte anche la valenza solidale dell’iniziativa. La vendita del calendario, con un’offerta a partire da dieci euro, è destinata a sostenere la mensa della Caritas della parrocchia di San Pio X, una realtà che affianca al servizio tradizionale anche la modalità take away, garantendo ogni giorno un aiuto concreto alle persone in difficoltà.

Il progetto grafico del calendario è stato curato da Fabio Lamonea, art director di The Club Factory, che ha dato forma visiva al racconto fotografico, valorizzando le immagini e rafforzando l’identità complessiva dell’iniziativa. Il calendario è già in vendita da oggi presso l’Edicola Claudio di via Palumbo 7 e presso la chiesa di San Pio X a Giugliano. La presentazione si è confermata così non solo come un momento di promozione culturale, ma anche come un’occasione di incontro e condivisione, capace di mettere al centro la comunità e il valore della solidarietà.