L’annuncio dell’accorpamento della scuola media “G.B. Basile” con il “2° Circolo” di Giugliano sta creando già i primi malumori in città. A esprimere forte dissenso è Giovanni Rispo, dirigente scolastico della Basile, che affida ai social un duro sfogo contro la politica locale.

Giugliano, la Basile e il 2° circolo accorpate. Il preside Rispo: “Troppo distanti, scuole usate come Lego”

“Giugliano riceve un bel regalo dalle amministrazioni politiche, facendo un istituto comprensivo che scaturisce dall’accorpamento della scuola media Basile con il 2° Circolo, scuole che hanno in comune solo un dirigente scolastico, nulla più”, scrive il preside della Basile, sottolineando quindi l’assurdità di una direzione comune per due istituti così distanti, quando ci sono altre scuole, come la Rita Levi Montalcini e l’Ada Negri di Villaricca, più vicine e praticabili per studenti e docenti.

Il preside critica la mancanza di una logica nell’accorpamento, definendo la decisione un esempio di “incompetenza e incapacità”. Per Rispo, quindi, la questione dell’accorpamento di due scuole richiederebbe un intervento più attento alle esigenze reali degli studenti.