Tutto pronto per la visita di Papa Leone XIV ad Acerra. Domani, sabato 23 maggio, il pontefice tornerà in Campania dopo 15 giorni dalla visita a Pompei e a Napoli. Domani la preghiera sarà per la Terra dei Fuochi, un messaggio contro il disastro ambientale e per la cura del creato voluto da monsignor Di Donna, seguendo l’enciclica “Laudato Sì” di Papa Francesco.

Papa Leone XIV ad Acerra, arrivo previsto alle 8 e 45: evento in diretta su Teleclubitalia

Migliaia di trasmesse nella cittadina dell’area nord, già piena di bandiere e messaggi per il Papa, per blindare il percorso. L’arrivo è previsto in elicottero alle 8.45 presso lo stadio Arcoleo. Poi il trasferimento in cattedrale dove incontrerà vescovi, clero, religiosi e famiglie che hanno avuto vittime per l’inquinamento ambientale.

Poi, sempre in Papa Mobile, il trasferimento in Piazza Calipari dove – alle 10.30 è previsto l’incontro con circa 90 sindaci e cittadini dei vari Comuni della “Terra dei Fuochi”. Alle 12 poi la ripartenza di Papa Leone per il ritorno in Vaticano. “Una speranza organizzata” è l’auspicio per la visita da parte del vescovo di Acerra.

Nel 2020 il Covid fece saltare la visita di Papa Francesco. “C’è gioia per questa visita del Papa, c’è trepidazione, – spiega monsignor Di Donna – ma anche un pizzico di sfiducia: aspettiamo da troppo tempo le bonifiche e maggiori controlli”. E la visita di Papa Leone servirà per dare continuità all’impegno per la salvaguardia dell’ambiente. Una giornata che sarà seguita interamente in diretta, con collegamenti dal posto, su Teleclubitalia canale 77.