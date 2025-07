Paura ieri a Giugliano, dove un appartamento in Corso Campano è stato avvolto dalle fiamme. I carabinieri della sezione radiomobile, impegnati in un normale pattugliamento in via Togliatti, hanno notato un gruppo di cittadini – tra cui un uomo in scooter – inseguire una donna in evidente stato di agitazione. I militari sono intervenuti prontamente, mettendo in sicurezza la donna, 47 anni, già nota alle forze dell’ordine.

Giugliano. Getta sigaretta accesa in casa: scoppia incendio, arrestata 47enne

Poco dopo è emersa la verità: l’appartamento della donna, situato al secondo piano di uno stabile in corso Campano, era in fiamme. Secondo i primi accertamenti, l’incendio sarebbe partito da una sigaretta gettata a terra ancora accesa, che avrebbe dato origine al rogo. La 47enne, invece di lanciare l’allarme, avrebbe abbandonato l’abitazione, generando il caos tra i residenti.

In attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, i carabinieri hanno evacuato l’intero edificio, salvando diverse persone ancora presenti nei propri appartamenti. L’incendio è stato poi domato, ma l’appartamento è completamente distrutto e, insieme a quello al piano superiore, è stato dichiarato inagibile. La donna è stata arrestata per incendio colposo e trasferita in carcere, in attesa di giudizio. Nessuna persona è rimasta ferita.