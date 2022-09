Ancora un furto nella notte a Giugliano, in via 1° maggio, ai danni del tabacchi nei pressi del Bocciodromo “F. Frezza”.

Giugliano, furto nella notte

Dal video delle telecamere di videosorveglianza pubblicato da un utente sui social, si vede un uomo che prende di mira uno schermo LCD utilizzato dall’attività commerciale per l’estrazione del Lotto. I fatti sono accaduti questa notte intorno alle ore 2. L’uomo sembrerebbe aver agito da solo. Dopo alcuni tentativi, il ladruncolo riesce a sradicare il display e a portarlo via.

Il video

Emergenza furti in città

Nelle ultime settimane sono diverse le denunce di cittadini che hanno subito rapine in negozi, furti d’auto o in abitazioni. C’è una vera e propria emergenza. In particolare, a essere prese di mira dai malviventi sono le zone del centro cittadino. L’ultimo colpo di alcuni malviventi è avvenuto il 22 settembre scorso ai danni di una giovane influencer giuglianese. In quella circostanza i ladri si sono introdotti in casa della donna e hanno rubato oggetti in oro, un orologio di valore e alcuni preziosi.