Non si arresta l’ondata di furti a Giugliano. L’ultimo episodio si è verificato intorno alle 13 in via Aniello Palumbo, dove ignoti hanno rubato una Fiat Punto parcheggiata nei pressi dell’edicola e libreria “Da Claudio”. Il colpo è avvenuto in pieno giorno, mentre lungo la strada transitavano pedoni e veicoli. Tra l’altro, a quell’ora, via Palumbo risulta particolarmente trafficata per l’uscita delle scuole vicine.

Giugliano, furto d’auto in pieno giorno: ignoti rubano veicolo in via Palumbo

A dare l’allarme è stata la proprietaria dell’auto, una giovane donna, che non trovando più la sua auto ha immediatamente fermato una pattuglia della Polizia Municipale in transito. Sul posto sono intervenuti sette agenti, avviando subito gli accertamenti del caso.