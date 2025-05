Napoli, spari in pieno giorno: uomo in scooter gambizzato sotto gli occhi dei passanti

Attimi di paura oggi in via Genova, una strada adiacente alla frequentatissima Stazione Centrale di Napoli, nel cuore del quartiere Vasto. Un uomo è stato colpito da un proiettile alla gamba destra in pieno giorno, sotto gli occhi di numerosi passanti e clienti dei negozi della zona.

Napoli, agguato in pieno giorno: uomo in scooter gambizzato sotto gli occhi dei passanti

L’allarme è scattato immediatamente. Sul luogo dell’agguato sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito prima di trasportarlo d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini. Fortunatamente, le sue condizioni non risultano essere gravi.

Nel frattempo, la polizia del Commissariato di Poggioreale ha avviato un’indagine per ricostruire l’accaduto. Gli investigatori stanno interrogando i testimoni presenti al momento della sparatoria e stanno analizzando i filmati delle videocamere di sorveglianza della zona per individuare l’autore del gesto e comprendere il movente del raid armato.