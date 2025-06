Spari in pieno giorno a Cardito, in provincia di Napoli. Questa mattina ignoti hanno fatto fuoco nel traffico uccidendo a colpi di pistola Antonio Vitale, pregiudicato già noto alle forze dell’ordine residente a Caivano. A darne notizia, in anteprima, è Il Mattino.

Agguato di camorra in pieno giorno a Cardito, pregiudicato ucciso nel traffico

Secondo una prima ricostruzione, la vittima era a bordo della sua auto, una Nissan, quando sarebbe stato affiancato da due uomini in sella a una moto di grossa cilindrata. I killer avrebbero esploso almeno 7 colpi di grosso calibro. Quando sono scattati i soccorsi, l’uomo è stato trasportato in ospedale ma è giunto già deceduto al pronto soccorso. Sul luogo dell’agguato i carabinieri della compagnia di Caivano guidati dal capitano Antonio Cavallo. Presenti anche gli agenti del commissariato di Frattamaggiore.

La pista già seguita dagli investigatori è quella dell’agguato di stampo camorristico. Tra le ipotesi prese in considerazione anche quella di una faida in corso tra bande di giovanissimi per il controllo delle attività illecite del territorio. Vitale potrebbe essere una vittima dello scontro di camorra in atto.