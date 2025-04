Dieci chilometri di panico sulla SS7 Quater alla altezza di Varcaturo, in piena notte. Un 28enne di Casal di Principe, a bordo di una Fiat Panda, ha seminato il caos dopo aver forzato un posto di controllo dei carabinieri, imboccando la superstrada contromano e tentando più volte di speronare l’auto dei militari.

Giugliano, fuga contromano sulla superstrada, poi l’arresto: 28enne bloccato dopo 10 km

Tutto è cominciato intorno all’una, quando i militari della stazione locale hanno notato una Fiat Panda sospetta all’interno di un’area di servizio, poco dopo l’uscita di Licola. Alla vista della pattuglia, l’uomo al volante ha improvvisamente ingranato la marcia fuggendo contromano sulla superstrada.

L’inseguimento, a forti velocità e in condizioni estremamente pericolose, ha coinvolto più pattuglie. L’uomo, nel tentativo di seminare le forze dell’ordine, ha cercato più volte di mandare fuori strada l’auto dei carabinieri.

A bloccarlo definitivamente sono stati i militari della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano, che sono riusciti a fermarlo a via Lago Patria dopo una manovra repentina. Ne è nata una breve colluttazione, al termine della quale il 28enne è stato immobilizzato e arrestato.

Durante la fuga, il giovane aveva lanciato un involucro contenente cocaina, poi recuperato dai militari. Portato all’ospedale di Pozzuoli, è risultato positivo alla sostanza stupefacente. Per lui è scattato l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale, oltre alla denuncia per guida sotto effetto di droga. Il veicolo è stato sequestrato.