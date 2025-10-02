Giugliano, Francesco Di Domenico presenta “Hotel Aurora tre stelle” presso la libreria Mondadori

Venerdì 3 ottobre, alle ore 18, appuntamento con la letteratura presso la libreria Mondadori Bookstore di Giugliano, in via Aniello Palumbo. Francesco Di Domenico presenta il romanzo “Hotel Aurora Tre stelle”. A moderare l’incontro Maria Pia Sgariglia.
Dal romanzo storico “Notte in Arabia”, ai gialli della serie “Marzia”, dopo il detective Max Fontanarossa, Di Domenico torna in libreria con un romanzo di formazione tenero, passionale, drammatico con una vena di humour. L’opera è ambientata tra la Romagna e Giugliano in Campania.