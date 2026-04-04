Giugliano, operaio senza documenti in casa di un detenuto: arrestato 47enne

Un normale controllo dei Carabinieri si è trasformato in un arresto. I militari della sezione radiomobile di Giugliano sono intervenuti in un appartamento di via Innamorati per verificare la presenza di una persona agli arresti domiciliari.

I sospetti sull’operaio in casa

All’interno dell’abitazione era presente anche un operaio impegnato in lavori di ristrutturazione in cartongesso. Nulla di anomalo, almeno inizialmente. A insospettire i carabinieri è stato però l’atteggiamento dell’uomo, che evitava il contatto visivo.

Fornisce false generalità

Sottoposto a controllo, l’operaio ha fornito generalità che non è stato in grado di confermare con documenti. Gli accertamenti hanno poi permesso di identificarlo in Ettore Velotti, 47enne di Poggioreale già noto alle forze dell’ordine.

Arrestato per violazione delle prescrizioni

L’uomo era sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di dimora nel comune di residenza. Essendo stato trovato fuori dal territorio imposto, è stato arrestato. Dovrà rispondere anche di false generalità ed è ora in attesa di giudizio.