Giugliano, festeggiamenti: tra i momenti ludici più attesi c’è l’asta benefica

Giugliano. Tra i momenti più attesi e caratteristici della festa in onore a Maria Santissima della Pace a Giugliano, l’asta benefica anche quest’anno occuperà un ruolo importante nel segmento ludico della kermesse e avrà luogo domenica 1 giugno.

A condurre il momento per la terza volta in piazza Annunziata sarà il signor Pasquale Ascione. “Anche quest’anno abbiamo voluto fortemente che l’asta benefica fosse gestita da Pasquale Ascione, per le sua generosità e la grande capacità che ha di coinvolgere il pubblico – hanno dichiarato i componenti del comitato festa – anche quest’anno ci aspettiamo grande partecipazione intorno a questo momento, da sempre volano di aggregazione e divertimento in seno ai festeggiamenti. A Pasquale il nostro grande ringraziamento”.

COMUNICATO STAMPA