Giugliano, fermato a bordo di una Fiat Panda con droga: arrestato 64enne

Si chiama Giovanni Napoletano ed è un 64enne già noto alle forze dell’ordine l’uomo arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio dai carabinieri I carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo viaggiava a bordo di una Fiat Panda quando è stato fermato e trovato in possesso di 6 grammi circa di marijuana. Perquisita l’abitazione, l’uomo nascondeva altri 203 grammi di marijuana già suddivisa e pronta per la vendita. Arrestato è ora in carcere in attesa di giudizio.