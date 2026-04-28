Giugliano, fermato con droga in auto: concessi domiciliari per Giovanni “o napulitano”

Scarcerato Giovanni Napoletano, giuglianese classe ’61. L’uomo era stato arrestato domenica scorsa e rinchiuso nel carcere di Poggioreale per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. All’udienza di convalida dell’arresto, il GIP del Tribunale di Napoli Nord, accogliendo la richiesta dell’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, ha scarcerato l’uomo concedendo gli arresti domiciliari, nonostante i precedenti specifici.

Droga a Giugliano, arresti domiciliari per Giovanni “o napulitano”

L’uomo è stato intercettato nella tarda serata di martedì 20 aprile, mentre si trovava al volante della sua Fiat Panda. L’atteggiamento palesemente nervoso e le risposte evasive fornite ai militari hanno immediatamente fatto scattare un campanello d’allarme. I Carabinieri avevano rinvenuto un piccolo involucro contenente circa 6 grammi di marijuana. In casa, nascosti con cura all’interno di un mobile, i Carabinieri hanno scoperto altri 203 grammi della stessa sostanza stupefacente. La droga non era in un unico blocco, ma era già stata minuziosamente suddivisa in dosi di vario peso, confezionate in bustine di cellophane e pronte per essere vendute al dettaglio.