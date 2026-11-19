A Giugliano, il piazzale alle spalle del bocciodromo e della villa comunale resta avvolto nell’oscurità dal 1989, alimentando la rabbia dei residenti. Una battaglia per l’illuminazione pubblica che dura dal 1990 sembrava finalmente arrivata a una svolta a dicembre 2025, con l’installazione di un nuovo impianto composto da 15 pali.

Secondo quanto riferito dai cittadini, però, l’ufficio tecnico del Comune non avrebbe ancora concesso l’attivazione dell’impianto. Le luci hanno funzionato solo per una decina di giorni verso la fine del mese di maggio, per poi essere disattivate. Doppia beffa, i quattro pali privati che garantivano un minimo di luce sono stati disabilitati al momento dei lavori.

Di notte furti di biciclette, ragazzi che “sgommano”, vetri rotti e “coppiette”

A rendere la situazione ancora più tesa ci sono le segnalazioni di una presunta manomissione al quadro elettrico, seguite da una denuncia anonima contro ignoti presentata dal responsabile dell’impianto. I residenti denunciano un forte senso di insicurezza: camminare a piedi di sera è diventato rischioso, si registrano furti di biciclette e il timore di episodi di degrado e droga.

Dopo quattro segnalazioni già inoltrate al Comune, i cittadini annunciano l’invio di una nuova denuncia alla Procura della Repubblica di Napoli Nord e al Prefetto di Napoli, rivolgendosi a Teleclub per portare alla luce un problema che attendono di risolvere da oltre trent’anni.