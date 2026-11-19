Nuovo intervento della Polizia Locale di Aversa nel rione Savignano, dove è stato sequestrato un deposito utilizzato abusivamente come dormitorio per cittadini stranieri. Circa venti le persone che occupavano lo stabile, pagando 100 euro per pernottare in locali destinati ad altro uso e utilizzati in assenza delle necessarie autorizzazioni. L’operazione si inserisce in un’attività di controllo e monitoraggio che la Polizia Locale porta avanti da diversi mesi nella zona e che ha già condotto a precedenti sequestri in via Isonzo.

Aversa, nuovo sequestro nel rione Savignano: scoperto dormitorio abusivo

Gli accertamenti stanno facendo emergere un quadro più articolato rispetto ai singoli episodi di abusivismo. Al centro delle verifiche ci sarebbe un rapporto tra noti avvocati e un soggetto già noto alle forze dell’ordine, che si occuperebbe della gestione e dell’organizzazione degli spazi utilizzati abusivamente come dormitori nel rione della città. La Polizia Locale sta approfondendo i collegamenti e i ruoli dei soggetti coinvolti, con l’obiettivo di ricostruire il funzionamento dell’intero sistema.

«Non siamo di fronte a episodi isolati, ma a una situazione che stiamo monitorando da tempo. Gli interventi effettuati e gli accertamenti in corso stanno consentendo di ricostruire un sistema più articolato, sul quale stiamo concentrando la nostra attenzione. Il nostro obiettivo è fare piena luce sulle responsabilità, verificare tutti i collegamenti e contrastare ogni forma di illegalità sul territorio», dichiara il maggiore Emiliano Nacar, comandante della Polizia Locale di Aversa.

L’attività di controllo prosegue per accertare eventuali ulteriori responsabilità e ricostruire la rete di rapporti alla base dell’organizzazione di questi alloggi abusivi. La Polizia Locale continuerà a mantenere alta l’attenzione sul rione Savignano, nell’ambito delle attività di controllo del territorio e di contrasto alle situazioni di abusivismo.

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