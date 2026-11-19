Oltre quattro chili di gioielli e monili sottratti con la truffa del falso appartenente alle forze dell’ordine: i Carabinieri recuperano i preziosi e arrestano un 19enne di Afragola. La vittima è una donna di 81 anni residente a Caserta, convinta a consegnare quanto custodiva in casa dopo una telefonata in cui un sedicente appartenente alle forze di polizia aveva prospettato gravi conseguenze per i suoi familiari.

Il controllo dei Carabinieri e il sacchetto pieno di gioielli

L’intervento è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 18 novembre. I militari della Compagnia di Caserta hanno notato un giovane salire frettolosamente su un’auto e ripartire in modo repentino. Insospettiti dal comportamento, lo hanno raggiunto e hanno effettuato un controllo.

Nell’abitacolo i Carabinieri hanno trovato un sacchetto contenente oltre tre chilogrammi di monili di varia tipologia e circa un chilogrammo e mezzo di gioielli in oro. Gli accertamenti hanno permesso di ricondurre i preziosi a un’anziana di 81 anni, appena raggirata.

La telefonata del finto appartenente alle forze dell’ordine

La donna, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, aveva ricevuto una telefonata sul numero fisso di casa. Dall’altro capo del telefono un uomo si era presentato come appartenente alle forze di polizia, raccontandole che alcuni suoi familiari rischiavano gravi conseguenze.

Facendo leva sulla preoccupazione dell’81enne, il chiamante l’avrebbe convinta a consegnare tutti i gioielli presenti nell’abitazione a un presunto perito, che di lì a poco si sarebbe presentato per effettuare delle verifiche. Una messinscena che avrebbe consentito di portare via i preziosi, prima del tempestivo intervento dei Carabinieri.

Arrestato un 19enne di Afragola, recuperata tutta la refurtiva

Il giovane fermato, 19 anni e originario di Afragola, è stato arrestato perché gravemente indiziato di truffa aggravata. Su disposizione dell’autorità giudiziaria sarà sottoposto a giudizio con rito direttissimo. I gioielli recuperati, secondo quanto comunicato dall’Arma, saranno restituiti alla legittima proprietaria. L’intervento ha consentito di recuperare l’intera refurtiva.

È un meccanismo criminale già documentato anche in altre vicende del territorio: Teleclubitalia aveva raccontato una truffa ai danni di un’anziana a Giugliano con il pretesto del falso arresto dei figli, episodio distinto da quello avvenuto a Caserta. Le contestazioni a carico del 19enne restano soggette all’accertamento giudiziario e vale la presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.