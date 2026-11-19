Tre carte d’identità elettroniche con il chip rimosso scoperte in poche ore tra Qualiano, Giugliano in Campania e Napoli. Continua il fenomeno dei documenti manomessi, nonostante l’attività informativa e i controlli dei Carabinieri del Comando provinciale di Napoli. Tre persone sono state denunciate nel corso di altrettanti interventi.

Qualiano, 28enne fermato con la carta d’identità senza chip

Il primo episodio è stato accertato a Qualiano. I Carabinieri della stazione locale, durante un controllo alla circolazione stradale, hanno chiesto i documenti a un 28enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. Il giovane ha esibito una carta d’identità elettronica dalla quale era stato rimosso il microchip. Il documento è stato sequestrato e l’uomo denunciato.

Giugliano, donna fornisce false generalità: aveva violato i domiciliari

Poco dopo, nella zona di Varcaturo, a Giugliano in Campania, i Carabinieri della stazione locale hanno denunciato una donna di 52 anni, che durante un controllo avrebbe fornito false generalità. Gli approfondimenti eseguiti dai militari hanno permesso di accertare, secondo la ricostruzione dell’Arma, che la donna aveva violato gli arresti domiciliari. Anche lei aveva in tasca una carta d’identità elettronica con il chip rimosso.

Napoli, 54enne va dai Carabinieri per una denuncia ma ha la CIE manomessa

Il terzo caso è stato scoperto nella stazione dei Carabinieri di Marianella, a Napoli. Un 54enne si è presentato in caserma per sporgere una denuncia e ha consegnato la propria carta d’identità per l’identificazione. Il militare che ha esaminato il documento ha notato un foro in corrispondenza del microchip, che risultava asportato. L’uomo ha potuto formalizzare la denuncia per cui si era recato in caserma, ma è stato a sua volta denunciato per la carta manomessa.

Chip rimossi dalle CIE, aumentano gli episodi nel Napoletano

La rimozione del microchip dalle carte d’identità elettroniche è un fenomeno già emerso nei mesi scorsi in diverse località del Napoletano. In ottobre Teleclubitalia aveva raccontato quattro casi di documenti manomessi scoperti in 24 ore tra Napoli, Marano e Capri. Nei tre nuovi episodi il comunicato dei Carabinieri non indica le ragioni per le quali i chip siano stati rimossi. Sono dunque da evitare conclusioni sul possibile scopo della manomissione. Le responsabilità delle persone denunciate dovranno essere accertate nelle sedi competenti.