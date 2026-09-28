Marano, restyling palestre scolastiche: si inizia dall’Alfieri

Buone notizie per gli studenti della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado “Vittorio Alfieri” di Marano, a nord di Napoli. Lo scorso 25 settembre è avvenuta la consegna ufficiale dei lavori per la riqualificazione della palestra alla T.G. Impianti s.r.l. per un importo di 148.753,39 euro. A darne notizia è stata la Commissione Straordinaria in una nota stampa pubblicata sul sito del Comune. “Si è compiuto – si legge nel comunicato – il primo concreto passo del percorso del programma commissariale complessivo che vuole restituire agli studenti di Marano palestre più belle, funzionali e pienamente fruibili”.

Marano, riqualificazione palestra “Alfieri”: consegnati i lavori

Ma il restyling non riguarda solo il plesso di via Tagliamento. Lo scorso 15 settembre la gestione commissariale annunciava “un programma complessivo che vuole restituire ai ragazzi di Marano la normalità di luoghi scolastici adeguati e funzionali”, facendo poi riferimento “in primis quelli più graditi agli alunni e necessitati di interventi manutentivi”. La stessa comunicazione ha chiarito la road map degli interventi, che sono “già programmati, disposti e finanziati”, si legge.

L’Alfieri è risultata destinataria dell’azione più rilevante in termini economici a causa delle ricorrenti infiltrazioni di acqua piovana che colpiscono la palestra. In particolare, “le opere – si legge ancora – prevedono il risanamento della copertura mediante sostituzione integrale della guaina impermeabilizzante, la rimozione e la sostituzione dei serramenti interni, il rifacimento dei rivestimenti e di porzioni di pavimentazione, il recupero degli intonaci ammalorati e la tinteggiatura completa degli ambienti. È prevista inoltre la posa di una nuova pavimentazione vinilica con relative segnature regolamentari, insieme alla demolizione e ricostruzione dei controsoffitti con trattamento dei travetti danneggiati dalle infiltrazioni. L’intervento comprende anche la revisione dell’impianto elettrico e dell’impianto idrico‑sanitario, così da restituire alla comunità scolastica una struttura pienamente funzionale e decorosa“.

Restyling anche per D’Azeglio, Socrate e Ranucci per 150mila euro

Per quanto riguarda invece i lavori relativi ai plessi D’Azeglio, Socrate e Ranucci, in corso di affidamento, l’importo complessivo ammonta a circa 150.000 euro. Nella prima scuola si lavorerà sulla “raschiatura e il rifacimento delle tinteggiature interne – spiega ancora la Commissione nella nota di metà settembre – la sostituzione di apparecchi idrico‑sanitari e miscelatori, la rimozione delle caldaie esistenti e l’installazione di nuovi scaldacqua a pompa di calore, la revisione dell’impianto elettrico e l’adeguamento dei dispositivi di sicurezza”.

Nel caso della seconda, invece, ci si concentrerà sulla “sostituzione delle porte REI e dei serramenti interni, il risanamento degli intonaci e la tinteggiatura integrale degli ambienti, la rimozione dei rivestimenti deteriorati, il rifacimento della pavimentazione della palestra mediante malta autolivellante e nuovo pavimento vinilico, la motorizzazione delle tapparelle oscuranti, la sostituzione delle plafoniere con apparecchi LED di nuova generazione e la revisione dell’impianto elettrico”.

Nella Ranucci si provvederà alla “tinteggiatura degli ambienti accessori, la revisione dei serramenti interni e la verifica degli impianti tecnologici, con l’obiettivo di migliorare la funzionalità della struttura”, conclude il comunicato.