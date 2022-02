Emanuele Manna, 23 anni. E’ lui la vittima del drammatico incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica sulla circumvallazione esterna, all’altezza del Gloria Village. Il giovane è stato falciato da un’auto in circostanze ancora da chiarire.

La dinamica dell’incidente di sabato è ancora da definire. Secondo una prima ricostruzione, il 23enne sarebbe sceso da un’auto a seguito di uno scontro immediatamente precedente avvenuto tra la sua vettura e un altro veicolo. Una volta fuori dall’abitacolo, però, sarebbe stato travolto in pieno da un’altra machina che stava sopraggiungendo in quel momento. L’impatto è risultato fatale ed Emanuele sarebbe morto sul colpo. L’arrivo dei soccorsi si è rivelato inutile, così come i tentativi di rianimazione.

La notizia ha fatto rapidamente il giro dei social, gettando nello sconforto amici e parenti. Emanuele era di Napoli. Decine i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sui social. Tra questi c’è il messaggio dello zio: “La tua scomparsa così prematura ci ha profondamente addolorati. Il nonno Ciro ti accoglierà tra le sue braccia. R.I.P mio caro nipote. Emanuele Manna“. Commovente il post di Debora: “Ci siamo conosciuti che eravamo davvero piccoli, ci siamo voluti bene dal primo istante, solo che crescendo, ognuno di noi ha percorso strade diverse e ci siamo persi un po’. Ma sappi che non ci hai lasciati: ci hai solo preceduti. Non ci hai abbandonati: sei solo andato avanti su una strada che prima o poi percorreremo tutti. Un giorno ci incontreremo di nuovo e allora ci abbracceremo e insieme torneremo a sorridere”.