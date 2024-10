Giugliano, evade dai domiciliari per comprare dolci con la famiglia, arrestato in pasticceria

Evade dai domiciliari e va in pasticceria per acquistare i dolci insieme alla famiglia, 33enne arrestato dai carabinieri. È accaduto a Giugliano, al corso Campano, nella mattinata di ieri domenica 20 ottobre.

Nella nota pasticceria, affollata da clienti, c’è anche un 33enne in compagnia della moglie e del figlio. Nulla di strano, se non fosse che l’uomo era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e, quindi, non avrebbe dovuto essere lì. A notare la sua presenza tra la folla è stato un carabiniere in borghese, libero dal servizio.

Il militare, appena terminato il proprio turno, si era recato in pasticceria per comprare le paste da portare a casa, ma la sua attenzione è stata subito catturata dalla presenza del 33enne, che ha immediatamente riconosciuto come sottoposto a detenzione domiciliare.

L’intervento dei carabinieri

Senza allarmare i presenti, il carabiniere ha contattato la centrale operativa, chiamando il 112. Con grande professionalità e discrezione, si è poi avvicinato all’uomo e gli ha appoggiato una mano sulla spalla, evitando così di creare disagi o imbarazzi. L’uomo, consapevole di essere stato scoperto, ha atteso con calma l’arrivo dei colleghi in uniforme.

Pochi minuti dopo, una pattuglia dei carabinieri è arrivata sul posto e ha proceduto all’arresto per evasione. Il 33enne è stato ricondotto presso la sua abitazione, dove è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.