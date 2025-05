Fermato a un controllo, viene trovato in possesso di di oltre un chilo di droga. In manette è finito un 33enne di Torre del Greco con precedenti di polizia che deve rispondere di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Torre del Greco, fermato per un controllo: 33enne trovato in possesso di più di un chilo di droga

Gli agenti del Commissariato di Torre del Greco lo hanno bloccato via Marconi, dove hanno notato il 33enne e lo hanno controllato trovandolo in possesso di una stecca di hashish e un involucro di marijuana.

A quel punto è scattato un controllo presso l’abitazione del 33enne dove hanno rinvenuto 10 panetti di hashish per un peso complessivo di oltre un kg e due involucri di mariujana per un peso complessivo di circa 110 grammi. Tutto il materiale è stato sequestrato. In corso indagini per ricostruire l’eventuale destinazione e i canali di approvvigionamento del pusher in manette.