Una lettera inviata alla Procura e al sindaco per accendere i riflettori su Piazza Gramsci. Scooter che sfrecciano, gruppi di giovani senza controllo, schiamazzi e risse anche violente. È quanto denunciano i residenti nella loro missiva nella zona del centro, a ridosso e alle spalle del I Circolo Didattico. Qui – secondo le tante denunce – si concentra ogni giorno la movida fuori controllo fino a tarda notte.

Giugliano, scooter e risse in piazza Gramsci: residenti inviano lettera alla Procura e al sindaco

Urla, musica ad alto volume, un via vai continuo di auto e moto: una situazione che, secondo i cittadini, supera ogni limite di tollerabilità. L’area pedonale, nata per famiglie e bambini, è spesso invasa da veicoli parcheggiati ovunque, anche davanti a portoni e cancelli, con danni e disagi per i residenti.

Segnalate anche presenze sospette e possibili attività illecite, tutte ancora da verificare. Intanto la zona è stata teatro di diversi incidenti, alcuni particolarmente gravi. E persino l’area giochi, oggi interdetta per lavori di sostituzione dei tappetini morbidi delle giostrine, è stata violata.

Le forze dell’ordine sono intervenute più volte, ma senza risultati duraturi. I residenti ora chiedono controlli costanti e interventi immediati per riportare sicurezza e vivibilità: inviata una lettera indirizzata alla procura della Repubblica, alle forze dell’ordine e al sindaco di Giugliano Diego D’Alterio.