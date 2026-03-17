Area giochi chiusa, transenne e lavori fermi: succede a Giugliano, in piazza Gramsci, dove da questo weekend i bambini non possono più accedere al playground alle spalle del Primo Circolo Didattico Mena Morlando. Il motivo? Una pavimentazione danneggiata che ha reso necessario l’intervento di manutenzione e la conseguente interdizione dell’area. Ma i lavori hanno subito uno stop: le condizioni meteo avverse hanno impedito di procedere con la posa della nuova superficie.

Giugliano, fermi i lavori nell’area giochi di piazza Gramsci: “Riprenderanno domani”

Dal Comune fanno sapere che, salvo ulteriori imprevisti, il cantiere dovrebbe ripartire già da domani e concludersi nel giro di due giorni. Un disagio quindi temporaneo, ma che nel frattempo lascia senza uno spazio di gioco decine di famiglie della zona. Non è l’unico intervento delle ultime settimane: lavori analoghi hanno interessato anche l’area giochi di Varcaturo, nei pressi della chiesa di San Luca a Varcaturo, dove le giostrine, prima rotte e pericolose, sono state sistemate e restituite ai più piccoli. Ora si attende lo stesso esito anche per piazza Gramsci. Per il momento, però, resta il nastro delle transenne. E il silenzio, insolito, di un’area giochi senza bambini.