Giugliano. Eletti presidente e vice consiglio comunale, maggioranza e minoranza non trovano accordo

Luigi Guarino è il nuovo presidente del consiglio comunale a Giugliano. Eletto solo con i voti della maggioranza, Guarino ha detto di essere garante di tutta l’aula e di voler fare in modo che il consiglio abbia un ruolo centrale.

Nel corso della seduta di ieri è stata eletta anche la vicepresidente, la consigliera di minoranza Michela Fato. Anche quest’ultima eletta solo con i voti dell’opposizione. Tra le due fazioni non è stato trovato un accordo.