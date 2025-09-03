Logoteleclubitalia

Giugliano. Eletti presidente e vice consiglio comunale, maggioranza e minoranza non trovano accordo

guarino fato
Luigi Guarino è il nuovo presidente del consiglio comunale a Giugliano. Eletto solo con i voti della maggioranza, Guarino ha detto di essere garante di tutta l’aula e di voler fare in modo che il consiglio abbia un ruolo centrale. 

Nel corso della seduta di ieri è stata eletta anche la vicepresidente, la consigliera di minoranza Michela Fato. Anche quest’ultima eletta solo con i voti dell’opposizione. Tra le due fazioni non è stato trovato un accordo. 

Giugliano, Guarino eletto presidente del consiglio: “Sarò garante di maggioranza e minoranza”

