Giugliano, due appartamenti presi di mira dai ladri: banda della Q3 in fuga con l’argenteria

Ladri in azione in via Santa Rita da Cascia. I topi d’appartamento hanno svaligiato un’abitazione al secondo piano di un condominio di Giugliano e hanno tentato il colpo anche in un altra proprietà.

Giugliano, due appartamenti presi di mira dai ladri: banda dell’Q3 in fuga con l’argenteria

Era poco prima di mezzanotte quando i malviventi sono arrivati nella strada che congiunge via San Francesco d’Assisi a via Oasi Sacro Cuore a bordo di un’Audi Q3 di colore bianco. Tre soggetti con il volto coperto da passamontagna. Si sono introdotti all’interno dei giardini al piano terra per poi arrampicarsi al secondo piano attraverso le tubature del gas. Raggiunto il balcone, hanno forzato l’inferriata e si sono introdotti all’interno dell’abitazione. La banda ha agito indisturbata perché i proprietari sono in vacanza.

Dopo aver razziato preziosi e argenteria, i tre non si sono fermati e hanno tentato il colpo anche nell’appartamento di fianco. Non hanno fatto però i conti con la presenza della proprietaria, che ha visto uno dei ladri aggirarsi nella camera da letto. A quel punto il criminale, inseguito dal marito della donna, ha lasciato l’immobile precipitandosi di nuovo al piano terra dove ad attenderlo c’erano gli altri due complici. La banda è stata filmata da un residente mentre carica il bottino in macchina. Sul posto sono intervenuti questa mattina i carabinieri della Compagnia di Giugliano che hanno effettuato i rilievi del caso e raccolto la denuncia dei proprietari.

Escalation di furti

L’escalation di furti nel periodo estivo non si arresta. Poche settimane fa un altro inquietante episodio è stato documentato a Varcaturo, in via Ripuaria, quando tre malviventi, anche loro con volto coperto, si introdussero all’interno di una villetta mentre i proprietari erano in casa a cenare. Più recente l’arresto di un topo d’appartamento in via Aniello Falcone a Napoli, dove i carabinieri hanno bloccato in flagrante un 35enne, Gino Sansone.